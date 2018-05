Presidente recebe comitê de defesa da caatinga

Nessa quarta, dia 23, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho, recebeu visita do Comitê Estadual da II Conferência da Caatinga: Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade. Eles trouxeram a programação do evento e convidaram o parlamentar.

Esta conferência acontecerá entre 19 a 21 de junho, em Fortaleza – CE, e contará com a presença de todos os estados do Nordeste. É um evento terá apresentação artístico cultural de Vagner Ribeiro e Grupo Valor de PI, que envolve crianças, jovens e idosos, promovendo conivência e partilha de cultura, prática de danças tradicionais, festas do folclore e trocas de saberes buscando sempre interagir musicalmente com outros artistas e grupos da cidade.

Participaram da reunião os representantes do comitê do Piauí: Monica Mendes, Francisco de Assis Santos e Beneditos Rubens.

Naynne Miranda