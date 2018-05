Presidente recebe categorias da saúde

Nessa segunda-feira (7) o presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho (MDB) recebeu representantes do Sindicato de Enfermagem do Piauí, representado pelo diretor jurídico Francisco Alex Silva.

Na oportunidade eles ressaltaram algumas das reivindicações da categoria de enfermagem (auxiliares, técnicos e enfermeiros), sendo: reajuste linear incluindo salários de 2014 à 2018, aplicação do percentual de reajuste salarial às gratificações e plantões extras, criação da gratificação de UTI, melhorias nas condições de trabalho, correção do valor do adicional noturno, dentre outras.

Naynne Miranda