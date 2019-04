Presidente recebe capitão Benjamin Dante

Nessa quinta, dia 11, o presidente da Assembleia Legislativa deputado Themístocles Filho (MDB) recebeu visita de cortesia do Capitão de Fragata, Benjamin Dante Rodrigues Duarte Lima, Capitão dos Portos do Piauí.

“A Assembleia Legislativa está sempre aqui à disposição. Conversamos com o capitão sobre nosso Estado. Tudo que for de interesse e que seja bom para o povo do Piauí o deputado Themístocles apoia”, disse o presidente da Alepi.

O capitão dos Portos do Piauí explicou que foi empossado recentemente e que a Marinha do Brasil adota como estratégia a passagem de comando de dois em dois anos para que as Organizações Militares se renovem, sempre buscando o melhor para o povo brasileiro. “Fiz uma visita para me apresentar ao presidente, já que assumi o cargo recentemente. Meu objetivo é estreitar os laços de amizade para trabalhar sempre em conjunto. A marinha se faz presente no Estado na cidade de Parnaíba e a gente tem uma jurisdição de 224 municípios aqui no Piauí e também no Maranhão. É uma área grande e procuramos sempre estar presente em todas as áreas”, disse o capitão Dante.

O capitão de fragata designado ao Comando da Capitania dos Portos do Piauí é natural de Recife.

Nessa quinta, dia 11, o presidente da Assembleia Legislativa deputado Themístocles Filho (MDB) recebeu visita de cortesia do Capitão de Fragata, Benjamin Dante Rodrigues Duarte Lima, Capitão dos Portos do Piauí.“A Assembleia Legislativa está sempre aqui à disposição. Conversamos com o capitão sobre nosso Estado. Tudo que for de interesse e que seja bom para o povo do Piauí o deputado Themístocles apoia”, disse o presidente da Alepi.

O capitão dos Portos do Piauí explicou que foi empossado recentemente e que a Marinha do Brasil adota como estratégia a passagem de comando de dois em dois anos para que as Organizações Militares se renovem, sempre buscando o melhor para o povo brasileiro. “Fiz uma visita para me apresentar ao presidente, já que assumi o cargo recentemente. Meu objetivo é estreitar os laços de amizade para trabalhar sempre em conjunto.

A marinha se faz presente no Estado na cidade de Parnaíba e a gente tem uma jurisdição de 224 municípios aqui no Piauí e também no Maranhão. É uma área grande e procuramos sempre estar presente em todas as áreas”, disse o capitão Dante.O capitão de fragata designado ao Comando da Capitania dos Portos do Piauí é natural de Recife.

Nayane Miranda - Edição: Katya D'Angelles