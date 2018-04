Presidente participa de solenidade Palácio de Karnak

Nesta segunda o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB) participou da Solenidade Posse de Novos Gestores da Administração Pública Estadual, que ocorreu no Palácio de Karnak.

O parlamentar destaca que é uma nova fase: “É um momento de mudanças e nós parlamentares sempre estamos prontos para fazer o que for melhor para o estado do Piauí, pois o povo quer é educação, saúde e estradas. Sempre pensamos na população do do estado do Piauí”, afirmou.

Segundo cronograma da Justiça Eleitoral, a data limite para desincompatibilização de ocupantes de cargos públicos que desejam ser candidatos é de seis meses antes da eleição, portanto, dia 7 de abril.



Nesta segunda o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB) participou da Solenidade Posse de Novos Gestores da Administração Pública Estadual, que ocorreu no Palácio de Karnak.O parlamentar destaca que é uma nova fase: “É um momento de mudanças e nós parlamentares sempre estamos prontos para fazer o que for melhor para o estado do Piauí, pois o povo quer é educação, saúde e estradas. Sempre pensamos na população do do estado do Piauí”, afirmou.Segundo cronograma da Justiça Eleitoral, a data limite para desincompatibilização de ocupantes de cargos públicos que desejam ser candidatos é de seis meses antes da eleição, portanto, dia 7 de abril.

Nayane Miranda