Presidente participa de solenidade no Karnak

Nessa terça, dia 27, o deputado Themístocles Filho participou da solenidade “Campanha Leão Amigo”, no Palácio de Karnak. O objetivo dessa solenidade é conscientizar sobre a importância de doar 3% do valor declarado no Imposto para ajudar o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do adolescente do Piauí. Além de não alterar nada no valor do imposto a ser pago, esse dinheiro irá mudar a vida de muita gente em situação de vulnerabilidade no estado.

Nayanne Miranda