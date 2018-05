Presidente participa da missa em comemoração ao Dia das Mães

O presidente da Assembleia legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB) participou hoje (15) da Missa em comemoração ao Dia das Mães na vCapela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, celebrada pelo padre Fábio Carvalho Fernandes.



O padre rezou a missa e uma novena que contou com a presença de funcionárias do poder legislativo estadual. A missa foi transmitida ao vivo pela Tv Assembleia, canal 16.



A novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é em homenagem as mães servidoras da Assembleia legislativa, e acontece anualmente, no mesmo período.







Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles