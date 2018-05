Presidente fala sobre estado de saúde de ex-deputado

O deputado Themístocles (PMDB) informou, nesta manhã de segunda-feira (28) sobre o estado de saúde do ex-deputado Tererê, que sofreu um acidente, provocado por uma motocicleta, na noite de sábado passado.





O acidente aconteceu na ladeira do Uruguai, na região Leste de Teresina, no trecho que as pessoas se deslocam para pegar ônibus intermunicipais. De acordo com o presidente da Casa, o ex-deputado Tererê iria se deslocar para a cidade de Parnaíba, momento em que foi vítima de acidente.





“Ontem, por volta das 23 horas, ele foi operado e até onde tenho informações, a cirurgia foi um sucesso. Acredito que daqui a alguns minutos ele estará fora da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo)”, disse Themístocles Filho.

Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno