Presidente é homenageado nos 195 anos da Batalha do Jenipapo

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB) recebeu na manhã desta terça-feira, dia 13, um diploma de Honra ao Mérito de Bravura e Heroísmo Combatentes na Batalha do Jenipapo, entregue pela Academia de Letras de Campo Maior.





A homenagem foi feita em alusão aos 195 anos da Batalha do Jenipapo em solenidade que no município e teve como principal objetivo destacar nomes de personalidades que lutaram pelo reconhecimento e inserção da data 13 de março de 1823 na bandeira do Piauí como algo fundamental para a independência do Brasil.

A solenidade foi presidida pelo presidente da academia, João Alves Filho, que ressaltou o esforço e o empenho da Assembleia Legislativa em relação ao poder executivo, para o reconhecimento desse momento em Campo Maior.





“Naquele momento, eu entendi o sentimento do governador: ele "estava entre" Parnaíba e Oeiras e estavam receosos com a magnitude que a data iria ter em todo o Piauí. Mas quem ganhou foi o nosso Piauí e não apenas Campo Maior. Estou muito feliz e satisfeito com essa homenagem, mas digo a vocês: não fiz nada além da minha obrigação, pois temos que reconhecer que aqui em Campo Maior foi onde se derramou mais sangue pela nossa independência”, disse Themístocles Filho. Além do deputado, também foram homenageados o ex-deputado estadual Homero Castelo Branco, o escritor Adrião Neto e Antenor de Castro Rego Filho, escritor e membro do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí.