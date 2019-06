Presidente do STF, Dias Toffoli, tem cidadania piauiense aprovada na CCJ

Duas homenagens foram aprovadas pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira (11). O projeto de Decreto Legislativo de autoria do deputado Henrique Pires (MDB), que dispõe sobre a concessão de título de cidadão piauiense ao ministro e atual presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli foi a primeira. A proposta foi relatada pelo deputado Cícero Magalhães.





Outra homenagem, ao ex-deputado Juarez Tapety, também foi aprovada por unanimidade. A proposta do deputado Marden Menezes (PSDB) dá à sala da CCJ o nome do ex-parlamentar, falecido em janeiro deste ano.



A homenagem foi comentada pelo presidente da CCJ, Júlio Arcoverde (Progressistas), pelos deputados João Mádison (MDB) e Ziza Carvalho (PT), como justa e oportuna. “Este nome emprestará ainda maior importância para a sala da CCJ, pois Juarez Tapety foi um grande político do Piauí. A homenagem do deputado Marden é oportuna”, afirmou o presidente da Comissão.

As matérias aprovada na reunião de hoje ainda serão apreciadas em outras comissões. Além do presidente Júlio Arcoverde, participaram da reunião da CCJ os deputados João Madison (MDB), Teresa Britto (PV), Gessivaldo Isaías (PRB), Cícero Magalhães (PT) e Francisco Limma (PT).





Katya D'Angelles - Edição: Caio Bruno