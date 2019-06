Presidente do Conselho Federal de Contabilidade ganha cidadania piauiense

A Assembleia Legislativa realizou sessão solene nesta sexta-feira (14) para a outorga do título de "Cidadão Piauiense" ao presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir Ivanio Breda, por proposição do deputado estadual Freanzé Silva (PT), que presidiu os trabalhos, prestigiados pelos deputados Coronel Carlos Augusto (PR), Cícero Magalhães (PT) e Evaldo Gomes (Solidariedade) e autoridades do meio contábel, entre elas a presidente da Junta Comercial do Estado, Alzenir Porto, representando o governador Wellington Dias no evento, e o presidente do CRC-PI, Josafan Bonfim.

"Hoje esta Casa realiza uma sessão extraordinária. Normalmente na sexta-feira os deputados visitam suas bases, onde foram votados, para conhecer as demandas dos piauienses que representam. Mas hoje a Casa abril. Para o devido reconhecimento dos serviços prestados pelo homenageado", lembrou o deputado Franzé Silva

O autor da homenagem destacou a revolução promovida no Piauí pelo Conselho Regional de Contabilidade, com ddsstaque para os investimentos em qualificação, citando os cursos de mestrado e doutorado em Contabilidade. "Essa evolução pode ser vista nas esferas do Estado e dos municípios, com contabilistas ocupando funções estratégicas nas administrações. Eu sou um exemplo disso. Exercendo papel estratégico na Fazenda, na Administração. A visibilidade da qualidade do trabalho do contador vira voto. Coisa que eu nunca imaginava. Hoje estou na casa do povo do Piauí, representando a classe contábil. Mas o que me trouxe aqui foi a qualificação nesta profissão nobre que nós temos, que ajuda não só o privado mas o público".

Franzé lebrou que o Piauí era o patinho feio da Nação e tem avançado no Nordeste, demonstrando para o Brasil a sua pujança. Nos últimos 10 anos nós temos crescido acima da média brasileira, puxamos o PIB do Brasil para cima. O Piauí é o estado que mais cresce no Nordeste, graças ao conjunto de ações, que nos orgulhamos, de olhar para o Brasil e dizer o que está mostrando a eficiência em gestão, saindo de um indicador de um IDH baixo para médio. E a nossa meta é chegar em 2022 com IDH alto, de um estado desenvolvido, graças a esse conjunto de coações. Temos aqui na Mesa um exemplo dessa dedicação, da luta pela eficiência", citando o homenageado.





"O Brasil se moderniza e a gente mostra o potencial do Piauí, o que tem sido feito outras áreas. Queremos levar esse piauiense à Serra da Capivara, ao Delta do Parnaíba, ao Encontro dos Rios, para comer piaba, para que você se sinta cada vez mais piauiense".

Governo



A presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí, Alzenir Porto, falou em nome no governador. "Trago aqui o abraço do nosso governador e as boas vidas de um povo bom, o melhor povo do mundo, um estado que eu adotei de coração, de que me orgulho de fazer parte. Seja bem-vindo esse novo piauiense a essse estado que tão bem nos acolhe".

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles