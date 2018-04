Presidente destaca audiência com ministro das Comunicações

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), repercutiu, na sessão desta segunda-feira (16), no Plenário a audiência de quarta-feira (11), em Brasília, com o ministro das Comunicações, Giberto Kassab.





O presidente ressaltou que em 40 dias o sinal da TV Assembleia vai ser ampliado para um maior número de receptadores privados. “Estive com o ministro das Comunicações tratando da TV Assembleia, para nós colocarmos a TV Assembleia via Vivo/Oi. Do mesmo jeito que a TV Globo está na Vivo/Oi, que pega em todo o território piauiense”, acrescentou.



Themístocles Filho disse ainda que o ministro Gilbert Kassab pediu um prazo de 40 dias para que a TV seja disponibilizada em canais fechados via satélite, o que é de fundamental importância para as comunicações.



Texto: Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel