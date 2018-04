Presidente da Eletrobras visita Assembleia

O presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho (MDB), recebeu visita do presidente da Eletrobrás Distribuição Piauí, Arquelau Siqueira Amorim Júnior. “Conversamos sobre o que a Eletrobrás está fazendo, falamos também sobre privatização e se olharmos para o Maranhão e Pará e outros estados estamos no mesmo nível de onde foi privatizado”, disse o deputado Themístocles Filho.

O presidente da Eletrobrás assevera: “É um processo que está andando e pelo andar deverá acontecer. Hoje estamos no nível da Cemar, que é privatizada”. O deputado Themístocles fala sobre melhorias e o presidente da Eletrobrás destaca: “ temos uma obra emblemática de melhorias no sul do Piauí, nós acabamos com o problema de fornecimento no sul do Piauí com um projeto interligando Gilbués, Eliseu Martins e Bom Jesus. Lá não tinha energia e hoje podemos pensar em mineração, em retomar a mineração e irrigação”, disse Arquelau Siqueira.

Nayane Miranda - Edição: Katya D'Angelles