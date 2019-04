Presidente da Comissão de Saúde convida para visita a hospitais da capital

A deputada Teresa Britto (PV) , presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, convidou os deputados membros da Comissão para uma visita aos hospitais de Teresina na manhã do próximo sábado (6). A deputado disse ter recebido informações de que cirurgias eletivas foram suspensas no Hospital Getúlio Vargas, por força da greve dos enfermeiros.

Teresa Britto repetiu o que já havia dito no espaço de dois minutos, ou seja, que a greve dos enfermeiros decorre do não cumprimento do acordo firmado perante a Justiça, em 2016 e que o Governo Estadual não cumpriu. Desse acordo há dois pontos que os grevistas não abrem mão, que são a progressão e o plano de cargos e salários – disse a deputada.

Concluindo o seu pronunciamento, Teresa Britto, lembrou que são mais de 5 mil profissionais de saúde em greve, sem os quais não funcionam regularmente os hospitais. Ela adiantou que se não havendo entendimento até amanhã, na segunda-feira (80 os grevistas irão pedir uma solução ao Tribunal de Justiça.

Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles



