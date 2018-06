Presidente da Alepi participa de Seminário que trata sobre Segurança Pública

Nesta terça, dia 05, o deputado Themístocles Filho, cumpriu agenda no Seminário Internacional sobre Segurança Pública: “um diálogo pelo direito à vida, à liberdade e à paz”. O evento iniciou hoje e segue até o dia 08. A abertura conta com uma palestra do ex-ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, que tratará sobre "Pacto Federativo e Segurança Pública no Brasil". Serão quatro dias de evento com mesas, fóruns, conferências e debates.

O seminário tem por objetivo oferecer à sociedade alternativas que contribuam para solucionar o problema da violência. “É um Seminário de segurança Pública que ocorreu no estado do Ceará que trata sobre segurança. Como é um tema que atinge todo o Brasil viemos acompanhar de perto. Nós fomos convidados para participar desse seminário, onde está abordando sobre o tema segurança pública. É importante, estamos em véspera das eleições, e o povo está cobrando cada vez mais esse assunto. E por que não devemos dá a nossa contribuição?”, indagou o presidente da Alepi.

O parlamentar disse ainda que o tema “segurança” é um dos grandes problemas nacionais, que impacta profundamente a população. “É importante os presidentes das Assembleias, os deputados, participarem, pois é possível ver em qualquer pesquisa que se faça que a segurança pública, saúde, educação e infraestrutura são os principais temas que a população reivindica, pois bate à sua porta. A segurança pública às vezes tira a vida das pessoas, pessoas inocentes; é um problema grave que temos em nosso país e precisamos encontrar uma solução. É o tráfico que causa tudo isso em nosso país? Que causa o aumento da insegurança? São temas que vão ser discutidos aqui nesse seminário na Assembleia Legislativa do Ceará, para que o Brasil todo possa avaliar o que é possível fazer para melhorar esse problema. Não é exclusivo das grandes cidades e infelizmente já temos esses problemas nas pequenas cidades”, explicou o presidente da Alepi.

Participaram do seminário o presidente da Assembleia do Ceará, Zezinho Albuquerque; o presidente da Assembleia da Paraíba, deputado Gervásio Maia, o secretário de Segurança Pública do PI, Coronel Rubens Pereira, além de secretários da Segurança Pública de outros estados, representantes de instituições públicas e privadas e membros de universidades.

Nayane Miranda - Edição: Caio Bruno