Presidente convoca líderes para reunião

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi), Themístocles Filho (PMDB), convocou os líderes partidários para uma reunião, amanhã (13), para que seja tomada uma decisão.

O parlamentar enfatizou que a Alepi irá continuar funcionando, normalmente, todos os dias, mas que eles, parlamentares, têm que assumirem o compromisso de às terças e quartas-feiras acontecerem as votações em plenário, para os projetos que tramitam na Casa.

“Eu gostaria que todos os líderes partidários, amanhã, pudessem participar de uma reunião, às 10 horas, na presidência da Casa, para ser uma decisão não do presidente da Assembleia, mas do conjunto das lideranças na Casa”, finalizou.

Diante da fala do deputado Themístocles, o deputado Robert Rios (DEM) se manifestou em relação aos descontos das faltas dos parlamentes em plenário, que ele tanto cobra durante as sessões e disse que a partir de agora, até o dia da eleição, ele não irá cobrar os descontos dos salários dos faltosos, tendo em vista que os deputados terão que viajar para suas bases e as viagens muitas vezes costumam ser demoradas, por conta das distâncias entre os municípios.





Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles