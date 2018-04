Presidente anuncia ponto facultativo e aprova voto de pesar

A Assembleia Legislativa aprovou, durante sessão Plenária dessa quinta-feira (26) voto de pesar pelo falecimento do professor Clério Dias Andrade, ocorrido também nesta quinta. O requerimento é de autoria do presidente da Casa, deputado Themístocles Filho (MDB).

Durante a sessão, o Presidente também anunciou também o decreto de ponto facultativo para a próxima segunda-feira (30).Terça-feira (01) é feriado, data em que se comemora o “Dia Mundial do Trabalho”.

“Todos os serviços da Casa estarão de volta na quarta-feira, dia 02 de maio”, disse Themístocles.

O Dia Mundial do Trabalho é comemorado na mesma data, 1º de maio, em vários países. No calendário litúrgico celebra-se a memória de São José Operário por tratar-se do santo padroeiro dos trabalhadores. Já na História, relembra o ano de 1886, quando realizou-se uma manifestação de trabalhadores nas ruas de Chicago, nos Estados Unidos. Essa manifestação tinha como finalidade reivindicar a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias e teve a participação de milhares de pessoas.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno