Prefeito e vereadores de Gilbués visitam o presidente da Assembleia

Nesta segunda-feira (26), o deputado Themístocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, recebeu visita de cortesia do prefeito de Gilbués, Leonardo de Morais Matos (PPL), acompanhado de alguns vereadores do município.



Na oportunidade, o prefeito Léo Matos pediu auxílio para o Sul do Piauí e falou sobre o terceiro encontro das cidades que ocorrerá no extremo Sul. O evento já aconteceu em Avelino Lopes e Corrente e agora vai ser realizado em Gilbués. Léo Matos acrescentou que o encontro vai reunir prefeitos, vereadores e lideranças políticas da região para discutir as demandas dos municípios.

Texto: Nayane Miranda

Edição: Paulo Pincel