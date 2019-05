Polícia Militar realiza ciclo de palestras no Cine Teatro da ALEPI

Foi realizado, na manhã desta quarta-feira (15) um ciclo de palestras no Cine Teatro da Assembleia Legislativa do Estado que encerrou o curso de formação de Centro de Educação Profissional da Polícia Militar do Estado finalizando o curso de formação de Sargentos. Mais de 174 sargentos participaram do evento.

Segundo o Coronel Sá Júnior, o evento é uma forma de levar mais conhecimento aos policiais militares do para melhorar o serviço de segurança no Estado.

“A nossa visão é de uma formação humanizada na Polícia. Hoje o policial tem que estar inserido em todos os campos da sociedade, convivendo com a diversidade que temos na sociedade. Nós temos que estar preparados, pois tudo o que acontece a Polícia Militar é procurada”, explicou Sá Júnior.

Palestraram no evento a defensora dos direitos LGBT e professora Marinalva Santana é um dos membros fundadores do Grupo Matizes, a Master Coach Caroline, o perito James Lima e o subcomandante geral da Polícia Militar.

O Ciclo de Palestras aconteceu simultaneamente nos em Picos, Parnaíba e Floriano.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno