Pobreza no Brasil cresce assustadoramente, adverte Franzé Silva

O deputado estadual Franzé (PT) disse que um relatório do Banco Mundial, divulgado no dia 4 passado, mostra que a pobreza no Brasil passou de 7,3 milhões de pessoas para 43,5 mil desde o ano de 2004. O parlamenta afirmou que todas as ações sociais adotadas nos governo de Lula e Dilma foram aniquilados na gestão seguinte e o atual governo já demonstra que vai continuar agindo da mesma forma.

“Já vemos pessoas de porta em porta pedindo comida, pedindo esmolas nos sinais. O crescimento está todo concentrado nas mãos de uns poucos”, afirmou.





Multas - Já o deputado Henrique Pires (MDB) pediu o cancelamento de multas aplicadas por radares em estradas sem sinalização específica, como já ocorre em vários outros estados. Henrique Pires afirmou que no trecho entre Luiz Correia e a praia do Coqueiro existem radares sem sinalização e sugeriu que os motoristas entrem com ações para derrubar as multas. O deputado emedebista disse que outro problema é um o grande número de animais nas pistas, gerando vários acidentes, já denunciado várias vezes sem uma solução.

Fábio Novo (PT) destacou a eleição do secretário de Estado da Fazenda, Rafael Fonteles, para a presidência do Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, um dos mais importantes cargos da área econômica. “O conselho é quem valida os impostos e outras propostas do setor”, informou.

A deputada Teresa Britto (PV) pediu urgência na construção da barragem de Castelo, pois é preciso conter as águas dos rios e das chuvas que deixam muitos desabrigados.