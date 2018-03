Plenário não ouvirá servidor da Sefaz sobre empréstimo da CEF

A Assembleia Legislativa rejeitou hoje (20), por maioria de votos, requerimento apresentado pelos deputados Robert Rios (PDT), Gustavo Neiva (PSB) e Rubem Martins (PSB) que convocava o servidor Mauro Gomes, da Secretaria Estadual de Fazenda, para prestar esclarecimentos sobre como foram utilizados os R$ 300 milhões obtidos pelo Governo através de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal (CEF).





O deputado João Madison (MDB) ocupou a tribuna para dizer que a bancada da situação votaria contra o requerimento por entender que a convocação só serviria para expor o funcionário da Sefaz. “Ocorre que o Governo fez tudo dentro da lei, pois usou o dinheiro do empréstimo para ressarcimento dos recursos próprios do Estado que foram aplicados em obras que beneficiaram o povo”, afirmou ele.

Ao defender a aprovação do requerimento, o deputado Gustavo Neiva disse que não existe no contrato do empréstimo nenhuma cláusula que justifique o ressarcimento dos recursos e que o servidor Mauro Gomes é peça fundamental para que sejam prestados os esclarecimentos necessários, “já que ele é responsabilizado pela pedalada fiscal realizada pelo Governo”.





O deputado Marden Menezes (PSDB) afirmou que o Governo deve dar explicações ao povo sobre o que foi feito com o dinheiro do empréstimo, enquanto o deputado Rubem Martins disse que “se o Governo não quer o Mauro Gomes na Assembleia é porque tem algo muito grave em relação a esses recursos”.





O deputado Evaldo Gomes (PTC) acusou a oposição de usar o empréstimo para trazer o jogo eleitoral para a Assembleia quando deveria dizer ao povo que é contra a obtenção dos recursos para que sejam aplicados em obras. O deputado Dr. Pessoa, líder do PSD, disse que votou a favor do requerimento “porque quero que as coisas fiquem claras para a população, pois quem não deve não teme”.

J. Barros - Edição: Caio Bruno