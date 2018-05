Plenário aprova voto de pesar pela morte de bispo e pedidos de obras

Oito requerimentos apresentados pelos deputados estaduais foram aprovados na sessão plenária de hoje(2) da Assembleia Legislativa. A maioria dos requerimentos trata sobre realização de obras em benefício da população, enquanto o deputado Fábio Novo (PT) teve aprovado pedido de voto de pesar pela morte de Dom Ramon Lopes Carrozas, que foi bispo de Bom Jesus do Piauí até 2014. Ele faleceu no último dia 28 em Teresina.

O deputado Francisco Limma Lula (PT), líder do Governo, requereu ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) e Detran-PI (Departamento Estadual de Trânsito do Piauí), respectivamente, a colocação de redutores de velocidade no trecho urbano da BR-316 em Marcolândia e a realização de curso de capacitação de educadores de trânsito daquela cidade do Sul do Estado.

O plenário aprovou requerimentos dos deputados Fernando Monteiro (PRTB) e Zé Santana (MDB) solicitando ao Governo do Estado a colocação de redutor de velocidade na rodovia PI-242 próximo ao Assentamento Tabuleiros em Santa Cruz do Piauí e a recuperação da barragem localizada no município de Campo Grande do Piauí.

RELATÓRIOS – O deputado Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, teve aprovado requerimento solicitando às Coordenadorias Estaduais criadas em 2017 pelo Governo Wellington Dias que encaminhem ao Poder relatórios de suas atividades, incluindo as obras licitadas e os valores investidos.

Por sua vez, o deputado Marden Menezes (PSDB) requereu ao Governo do Estado informações sobre convênio de R$ 1,6 milhão assinado pelo Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí (Emater-PI) com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar do Governo Federal.

Também, na sessão desta manhã, o deputado Júlio Arcoverde (PP) apresentou Projeto de Lei que dispõe sobre a divulgação pela internet da lista dos condenados pela prática de violência contra as mulheres no Piauí. A proposição será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.

J. Barros