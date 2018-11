Plenário aprova três requerimentos do deputado Dr. Hélio

Foram aprovados nesta manhã de terça-feira, dia 13, três requerimentos do deputado Doutor Hélio (PR), onde ele solicita, em um dos documentos encaminhado ao superintendente do Banco do Brasil no Piauí, Pio Gomes de Oliveira Júnior, que haja um planejamento por parte da instituição, no sentido de abastecer, constantemente, os caixas eletrônicos no litoral piauiense. O parlamentar alega que a solicitação se faz devido as inúmeras reclamações de visitantes, em relação a indisponibilidade do serviço de saque, o que compromete o desenvolvimento do turismo na região.

Foram aprovados na manhã desta terça-feira (13), três requerimentos do deputado Dr. Hélio (PR), onde ele solicita, em um dos documentos encaminhado ao superintendente do Banco do Brasil no Piauí, Pio Gomes de Oliveira Júnior, que haja um planejamento por parte da instituição, no sentido de abastecer, constantemente, os caixas eletrônicos no litoral piauiense.



O parlamentar alega que a solicitação se faz devido as inúmeras reclamações de visitantes, em relação a indisponibilidade do serviço de saque, o que compromete o desenvolvimento do turismo na região.



Em outro requerimento, o deputado pede a recuperação da iluminação da Praia da Atalaia, em Luís Correia, bem como a troca de alguns postes de iluminação pública que se encontram em avançado estado de deterioração. A solicitação foi encaminhada a Nonato Castro, presidente da Cepisa.



O deputado solicitou ainda ao secretário Estadual de Turismo, Bruno Ferreira Lima, que sejam realizadas ações nas praias do litoral piauiense visando o recolhimento do lixo e ainda a segurança desses locais, com o objetivo de uma melhor receptividade aos visitantes, neste período de fim de ano.



O deputado Fábio Xavier (PR) encaminhou requerimento ao Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público do Piauí, Cleandro Alves Moura, solicitando que seja instaurado procedimento investigativo criminal por desvio de dinheiro público ocorrido no município de Regeneração.



No documento, o deputado diz que é sabido por toda a população daquele município, que o então filho do prefeito, senhor Felipe Teixeira, vem utilizando de práticas criminosas diversas de sua finalidade, notadamente no que se refere a imensidão de desvio dos recursos do FUNDEB, entre outros.



O deputado Francisco Limma Lula (PT) solicitou a realização de uma sessão solene em homenagem aos 25 anos da Fundação de Amparo a Pesquisa do Piauí – FAPEP, a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2018.



Por Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel