Plenário aprova títulos de cidadania piauiense e Frente Parlamentar

Oito Projetos de Decreto Legislativo foram aprovados por unanimidade na sessão plenária de hoje (4) concedendo título de cidadão piauiense a várias personalidades, incluindo o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). Os 19 parlamentares presentes votaram a favor das proposições e aprovaram ainda, em primeira votação, o Projeto de Resolução 05/2019 do deputado Franzé Silva (PT) que institui a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar.





Autor do Projeto de Decreto Legislativo 08/2019 que homenageia o presidente do Senado, o deputado Henrique Pires (MDB) teve aprovados ainda Projetos de Decreto Legislativo 03/2019 e 12/2019 que concedem título de cidadão piauiense ao senhor Romildo Carneiro Rolim, e ao ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça. O deputado Zé Santana (MDB) teve aprovados os Projetos de Decreto Legislativo 10/2019 e 11/2019 atribuindo o título de cidadão piauiense ao senhor Marco Aurélio Maia, diretor de Tecnologia da Informação da Assembleia Legislativa, e ao advogado e coronel Cristiano Gomes de Paula, da Polícia Militar do Piauí.

O plenário aprovou ainda os Projetos de Decreto Legislativo 13/2019, 15/2019 e 16/2019, respectivamente, dos deputados Evaldo Gomes (Solidariedade), Francisco Limma (PT), líder do Governo, e Franzé Silva que concedem título de cidadão piauiense ao senhor Josué Cesário Sá Júnior, ao reverendíssimo Padre Robert Agostini e ao senhor Zulmir Ivânio Breda.





Também, foram aprovados na Ordem do Dia da sessão desta manhã os Projetos de Lei 73/2019 da deputada Flora Izabel (PT) e 76/2019 da deputada Teresa Britto (PV) que tratam do reconhecimento de utilidade pública da Associação Beneficente Otília Batista e da instituição da Semana Estadual de Combate à Mortalidade Materna. Os deputados aprovaram ainda o Projeto de Lei 78/2019 do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), que altera a Lei 5169/2000 que reconhece de utilidade pública o Conselho Estadual dos Detetives Profissionais do Estado do Piauí. Em segunda discussão e votação, foi aprovado o Projeto de Lei 122/2017 da deputada Flora Izabel que institui o Aplicativo Salve Maria como política de Estado permanente de combate e enfrentamento à violência contra a mulher e de atendimento policial de meninas e mulheres em situação de violência flagrancial e não flagrancial no Piauí.

