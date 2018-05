Plenário aprova reajustes salariais e viagem da vice-governadora

O Plenário aprovou, na Ordem do Dia da sessão de hoje(3), em primeira e segunda votações e redação final, os Projetos de Lei 11/18, 12/18 e 13/18 do Poder Executivo que tratam de reajustes salariais para servidores estaduais. Também, foi aprovado o Projeto de Resolução 03/18 do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), que autoriza viagem da vice-governadora Margarete Coelho à Europa.

Os reajustes salariais beneficiarão os trabalhadores em educação básica (6,81%) e os policiais militares e civis, bem como agentes penitenciários e procuradores do Estado (3,95%). Os trabalhadores em educação básica passarão a receber ainda em seus contracheques um auxílio-alimentação mensal.

A vice-governadora Margarete Coelho viajará a Europa para participar de eventos em Genebra, na Suiça, e Londres, no Reino Unido. O governador Wellington Dias (PT), também, deveria ir à Europa, mas desistiu da viagem devido a compromissos no Brasil.





J. Barros - Edição