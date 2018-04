Plenário aprova projetos que beneficiam mulheres e servidores

Cinco Projetos de Lei, incluindo uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição), que beneficiam servidores públicos e as mulheres piauienses foram aprovados pela Assembleia Legislativa na sessão plenária de hoje(10). Também, foram aprovadas três proposições que dispõem sobre a concessão de títulos de cidadão piauiense.





Por unanimidade (26 votos), o Plenário aprovou os Projetos de Lei 03/18 do Poder Judiciário e 03/18 do Poder Executivo que tratam da concessão de reajuste salarial de 4,5% para servidores do Tribunal de Justiça do Estado e que altera a Lei 5373/2004 que disciplina as carreiras e fixa a remuneração dos cargos do pessoal penitenciário do Estado.





Os parlamentares aprovaram em primeira votação a PEC 01/2018 proposta pelo deputado Rubem Martins (PSB) que concede às servidoras terceirizadas e prestadoras de serviços do Estado direito à licença maternidade de 180 dias. Os deputados Francisco Limma (PT), líder do Governo, e Flora Izabel (PT) disseram que votariam a favor da matéria, mas pediram uma melhor análise da questão antes da segunda votação por entenderem que há dúvidas sobre se a Assembleia pode legislar em assuntos que envolvam funcionários de empresas privadas.





Os deputados Marden Menezes (PSDB), que subscreveu a proposta, e Rubem Martins defenderam a aprovação da PEC. Rubem Martins afirmou que, em sua opinião, a Alepi pode legislar sobre licença maternidade que beneficie pessoas que prestam serviços ao Estado, como os terceirizados que são ligados a empresas privadas. A segunda votação deverá ocorrer na próxima semana.





As mulheres foram beneficiadas ainda com a aprovação pelo Plenário do Projetos de Lei 65/16 do deputado Rubem Martins e 53/17 do Poder Executivo que tratam sobre a criação do Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e sobre a criação do Departamento Estadual de Proteção à Mulher (DEPM).





TÍTULOS – O Plenário aprovou por unanimidade(26 votos) o Projeto de Decreto Legislativo 01/2018 do deputado Themístocles Filho (MDB), presidente da Alepi, que concede título de cidadão piauiense ao coronel Ronald Lúcio Carvalho Barbosa e os Projetos de Decreto Legislativo 39/2017 e 02/2018 do deputado Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Assembleia, que dispõem sobre a concessão de título de cidadão piauiense ao senhor Renato Pires Berger e ao arcebispo de Teresina, Dom Jacinto de Brito Sobrinho.





Os deputados aprovaram ainda Projeto de Decreto Legislativo 03/2018 de Themístocles Filho e Flora Izabel que concede a Medalha Doutor Dirceu Arcoverde ao doutor Raimundo Pereira da Silva Neto. O deputado Aluísio Martins (PT) teve aprovado o Projeto de Lei 02/18 que reconhece de utilidade pública a Ação Social do Nordeste.

J. Barros - Edição: Caio Bruno