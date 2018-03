Plenário aprova pedido de informações sobre Projeto Piauí Produtivo

Aprovado por unanimidade nesta quarta (28), o deputado Rubem Martins (PSB) solicitou da Secretaria de Desenvolvimento Rural, em regime de urgência, informações detalhadas sobre o Programa de Distribuição de Mudas e Sementes no que se refere às fontes de recursos, as quantidades de sementes e mudas distribuídas por município e o valor total aplicado no programa.





Justificando a solicitação, o requerimento do deputado diz que seu objetivo é garantir efetivamente a distribuição de forma igualitária e imprescindível para o fortalecimento da produção agrícola dos pequenos agricultores familiares.

O programa faz parte do projeto Piauí Produtivo que tem por finalidade promover a produção, aquisição e disponibilização de sementes e mudas de qualidade para os agricultores e agricultoras familiares, favorecendo o aumento da produção. As sementes e mudas são entregues nas regionais do Emater, que são responsáveis pela prestação de contas junto à SDR. Nos municípios, a distribuição acontece por meio de uma comissão municipal formada pelos escritórios do Emater, prefeituras, através das secretarias de agricultura, Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs), ONGs e representações dos Colegiados Territoriais com atuação no município.

Voto de Pesar - Rubem Martins também apresentou também voto de pesar pelo falecimento do ex-procurador Geral de Justiça Wanderlino Nogueira Neto, que aconteceu na última segunda-feira (26), em Salvador. Conhecido internacionalmente como defensor dos direitos de crianças e adolescentes, Wanderlino chefiou o Ministério Público do Estado da Bahia de 1987 a 1989, e foi o primeiro promotor de Justiça a ocupar o cargo de procurador-geral de Justiça.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles