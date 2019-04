Plenário aprova pedido de fiscalização em bancos e bloqueio de estrada

Na sessão plenária de hoje, quarta-feira (10), a Assembleia Legislativa do Estado aprovou uma série de requerimentos apresentados pelos deputados estaduais.





Flora Izabel (PT) - solicitando do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) a fiscalização à bancos públicos e privados para garantir o cumprimento da Lei nº2743/98 que obriga as agências bancárias a colocar à disposição dos usuários, pessoal suficiente nos setores onde haja a formação de filas, garantindo que o atendimento seja efetivado em tempo razoável. Também foram aprovados os requerimentos da parlamentar que solicita do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a instalação de placas nas entradas dos municípios informando o nome da cidade e a distância e a solicitação de desarquivamento do Projeto de Lei nº 62/18 que trata sobre o bloqueio de celulares roubados no Estado.

Dr. Hélio (PR) - solicitou a interdição em urgência da PI 116 que liga Luís Correia ao Coqueiro, assim como o requerimento do deputado Fábio Novo (PT) solicitando do DER a recuperação da PI 244 que liga os municípios de Elesbão Veloso e Regeneração.

Franzé Silva (PT) - pediu ao Tribunal de Contas do Estado os balanços contábeis e as prestações de contas da Prefeitura de Teresina do ano de 1997 a 2000, 2001, 2004, 2013 e 2016.

Requerimentos lidos – também foram lidos no Plenário da Casa os requerimentos do deputado Pablo Santos (MDB) que solicitou abastecimento de água, patrulha policial, pavimentação e uma quadra de esportes para o município de Colônia do Piauí.

Oliveira Neto (PPS) - solicitou do Governo do Estado uma quadra de esportes, posto de saúde e pavimentação de ruas da comunidade Nova Conceição, no município de Amarante. Ele também requereu do DER a recuperação da PI-468, que liga as cidades de Bonfim do Piauí e Várzea Banca; a sinalização da PI-140, que liga São Raimundo Nonato a São Lourenço e a recuperação da estrada que liga ao Povoado Currais, na BR-020 ao município de Bonfim do Piauí.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles