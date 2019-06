Plenário aprova pedido de desbloqueio de verbas e afastamento de juízes

O desbloqueio de verbas para a Universidade Federal do Piauí e o Instituto Federal do Piauí (IFPI) pelo Governo Federal e o afastamento, pelo Conselho Superior da Magistratura, dos juízes da Operação Lava Jato envolvidos no vazamento de mensagens divulgadas pelo site The Intercept, foram aprovados na sessão de hoje (18) da Assembleia Legislativa, acatando requerimentos apresentados, respectivamente, pelos deputados Francisco Limma (PT), líder do Governo, e Franzé Silva (PT).

Franzé Silva teve aprovado ainda requerimento pedindo ao Conselho Superior do Ministério Público o afastamento dos procuradores citados nas mensagens divulgadas pelo The Intercept. O parlamentar petista pediu ainda à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a apuração das denúncias reveladas pelas mensagens. O deputado Francisco Limma teve aprovado requerimento pedindo a realização de reunião conjunta de comissões técnicas para debater as matérias em tramitação no Poder Legislativo.

O plenário aprovou requerimentos dos deputados Ziza Carvalho (PT), Evaldo Gomes (Solidariedade), Francisco Costa (PT) e Severo Eulálio (MDB) solicitando, respectivamente, à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a ampliação e melhoria do sinal de telefonia móvel nos municípios de Bonfim do Piauí, Valença do Piauí, Uruçuí e São Francisco do Piauí e Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves.

O deputado Henrique Pires (MDB) teve aprovados requerimentos solicitando ao Governo do Estado a melhoria das rodovias PI-113, PI-110, PI-222, PI-213 e PI-211 e a cessão de viatura policial para o município de São Braz do Piauí e de uma ambulância para a Assembleia Legislativa.

O plenário aprovou ainda requerimentos do deputado Francisco Costa solicitando à Secretaria Estadual de Saúde a realização dos Programas Mutirão da Catarata e Passo a Frente na região do município de Simões. Ele requereu ainda à empresa Cepisa Equatorial a melhoria da rede de energia elétrica na localidade Tabocas em Landri Sales.

J. Barros - Edição: Caio Bruno