Plenário aprova padre Amadeu Matias para o Conselho Estadual de Educação

O plenário da Assembleia Legislativa aprovou hoje (8) o nome do padre Amadeu Matias, que integra a Arquidiocese de Teresina, para o Conselho Estadual de Educação. A votação foi secreta e 16 dos 17 parlamentares presentes à sessão desta manhã votaram a favor da eleição do sacerdote que, atualmente, é pároco da Área Pastoral Beato Paulo VI, na zona Leste da capital.

Padre Amadeu Matias disse que pretende atuar de forma integrada com todos os conselheiros no sentido de que “a educação promova o pensar e o refletir por parte das pessoas colocando em primeiro lugar o bem estar de todos”. Ele afirmou que trabalhará para que a educação melhore cada vez mais, contribuindo para o desenvolvimento do Piauí.

J. Barros - Edição: Katya D’Angelles