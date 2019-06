Plenário aprova operação de crédito e outras matérias

Plenário aprova operação de crédito e outras matéria

Na sessão de hoje (27), o Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, em primeira e segunda votação oito Projetos de Lei, dentre eles a Mensagem nº 15 do Governo do Estado que solicita do Poder Legislativa autorização para crédito adicional no valor de R$ 850 mil reais no Orçamento Geral do Estado.

Também foram aprovados em segundo votação os Projetos de Lei nº 71/19 e nº 72/19 de autoria do deputado Gessivaldo Isaías (PRTB). O primeiro que institui o Dia Estadual da Hemofilia; o segundo, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública a Associação dos Pescadores e Pescadoras Artesanais de Parnaíba. Assim como Projeto de Lei de autoria do deputado Francisco Costa (PT) que reconhece a utilidade pública da Organização Assistencial de Ex-comandantes do Exército Brasileiro no Piauí.

Foram aprovadas ainda Mensagem 21/2019 também do Governo do Estado que dispõe sobre o Programa Bolsa Monitoria, Iniciação à Pesquisa e Agente de Apoio a Projetos Escolares no contexto do Projeto Viva o Semi-árido; a Mensagem nº 12 do Governo que altera a Lei nº 7,096 de 23 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Saúde do Piauí (FES/PI) com o objetivo de que as despesas relativas ao pagamento de residência e preceptoria médica e multiprofissional em saúde sejam custeadas pelo Fundo; e o Projeto de Lei 17/2019 do Poder Executivo que trata da instituição do Programa Fique Legal Moto do Piauí,que beneficia os proprietários de motocicletas com redução de juros e multas no pagamento do IPVA (Imposto de Propriedade de Veículos Automotores) em atraso.

As matérias seguirão para sanção do Governo.

Requerimentos aprovados

B. Sá (Progressistas) solicitou da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Teresina a iluminação da quadra de esportes da comunidade Soinho; do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) o roço da PI 236, entre os municípios de Oeiras e Regeneração.

Gustavo Neiva (PSB) solicitou a presença do Secretário Estadual de Fazenda para apresentação da situação fiscal do Estado no último quadrimestre. Já a deputado Francisco Limma (PT) requereu da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e ao Ministério de Desenvolvimento Regional que seja incluído no Plano Plurianual orçamento para a conclusão da BR 222 no Piauí.

Teresa Britto (PV) solicitou da Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Teresina (SDU) Leste a capina e limpeza em vias públicas da capital; Voto de Louvor ao presidente da Ação Social Arquidiocesana, Dom Jacinto Furtano e o Padre Toni Batista, pela realização da 24ª Caminhada da Fraternidade; da Secretaria Municipal de Educação de Teresina a reforma do piso da quadra de esporte e capina no entorno no Centro de Aprendizagem e Integração da Criança (Caic) da Vila Bandeirantes; da Superintendência Municipal de Transporte (Strans) recuperação da faixa de pedestres na Santa Maria da Codipi, a ampliação das linhas de ônibus do Parque Brasil e a sinalização das ruas do bairro Morada do Sol.

Henrique Pires (MDB) requereu esforço da bancada Federal e dos líderes do MDB no sentido de derrubar o veto presidencial trecho da medida provisória aprovada no mês passado pelo Congresso Nacional que determinava a gratuidade para bagagem de até 23 quilos em aviões com capacidade acima de 31 lugares, nos voos domésticos. O deputado também solicitou a realização de sessão solene em homenagem aos odontólogos do Piauí no dia 21 de outubro.

Coronel Carlos Augusto (PR) - solicitou do DER e do Secretaria das Cidades a pavimentação das ruas da comunidade Cocais e bairro União, em Monsenhor Gil.

Todos aprovados pelo plenário.

Somente lidos

Foram somente lidos, projeto do deputado pastor Gessivaldo Isaías (PRTB) apresentou Projeto de Lei que dispõe sobre a criação da Semana da Conscientização e Prevenção ao Suicídio. O requerimento da deputada Teresa Britto para a construção de cinco passagens molhadas no município de Pau d’Arco também foi somente lido.

Severo Eulálio (MDB) solicitou da Agespisa a construção de uma Estação de Tratamento de Água e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) instalação de torre de telefonia móvel e internet ambos no povoado Novo Nilo, município de União.

Na sessão de hoje (27), o Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, em primeira e segunda votação oito Projetos de Lei, dentre eles a Mensagem nº 15 do Governo do Estado que solicita do Poder Legislativa autorização para crédito adicional no valor de R$ 850 mil reais no Orçamento Geral do Estado.Também foram aprovados em segundo votação os Projetos de Lei nº 71/19 e nº 72/19 de autoria do deputado Gessivaldo Isaías (PRTB). O primeiro que institui o Dia Estadual da Hemofilia; o segundo, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública a Associação dos Pescadores e Pescadoras Artesanais de Parnaíba.

Assim como Projeto de Lei de autoria do deputado Francisco Costa (PT) que reconhece a utilidade pública da Organização Assistencial de Ex-comandantes do Exército Brasileiro no Piauí.Foram aprovadas ainda Mensagem 21/2019 também do Governo do Estado que dispõe sobre o Programa Bolsa Monitoria, Iniciação à Pesquisa e Agente de Apoio a Projetos Escolares no contexto do Projeto Viva o Semi-árido; a Mensagem nº 12 do Governo que altera a Lei nº 7,096 de 23 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Saúde do Piauí (FES/PI) com o objetivo de que as despesas relativas ao pagamento de residência e preceptoria médica e multiprofissional em saúde sejam custeadas pelo Fundo; e o Projeto de Lei 17/2019 do Poder Executivo que trata da instituição do Programa Fique Legal Moto do Piauí,que beneficia os proprietários de motocicletas com redução de juros e multas no pagamento do IPVA (Imposto de Propriedade de Veículos Automotores) em atraso.As matérias seguirão para sanção do Governo.

Requerimentos aprovados

Do deputado B. Sá (Progressistas) - solicitou da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Teresina a iluminação da quadra de esportes da comunidade Soinho; do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) o roço da PI 236, entre os municípios de Oeiras e Regeneração.

Gustavo Neiva (PSB) - solicitou a presença do Secretário Estadual de Fazenda para apresentação da situação fiscal do Estado no último quadrimestre. Já a deputado Francisco Limma (PT) requereu da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e ao Ministério de Desenvolvimento Regional que seja incluído no Plano Plurianual orçamento para a conclusão da BR 222 no Piauí.

Teresa Britto (PV) - solicitou da Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Teresina (SDU) Leste a capina e limpeza em vias públicas da capital; Voto de Louvor ao presidente da Ação Social Arquidiocesana, Dom Jacinto Furtano e o Padre Toni Batista, pela realização da 24ª Caminhada da Fraternidade; da Secretaria Municipal de Educação de Teresina a reforma do piso da quadra de esporte e capina no entorno no Centro de Aprendizagem e Integração da Criança (Caic) da Vila Bandeirantes; da Superintendência Municipal de Transporte (Strans) recuperação da faixa de pedestres na Santa Maria da Codipi, a ampliação das linhas de ônibus do Parque Brasil e a sinalização das ruas do bairro Morada do Sol.

Henrique Pires (MDB) - requereu esforço da bancada Federal e dos líderes do MDB no sentido de derrubar o veto presidencial trecho da medida provisória aprovada no mês passado pelo Congresso Nacional que determinava a gratuidade para bagagem de até 23 quilos em aviões com capacidade acima de 31 lugares, nos voos domésticos. O deputado também solicitou a realização de sessão solene em homenagem aos odontólogos do Piauí no dia 21 de outubro.Coronel Carlos Augusto (PR) - solicitou do DER e do Secretaria das Cidades a pavimentação das ruas da comunidade Cocais e bairro União, em Monsenhor Gil.Todos aprovados pelo plenário.

Somente lidos

Foram somente lidos, projeto do deputado pastor Gessivaldo Isaías (PRTB) apresentou Projeto de Lei que dispõe sobre a criação da Semana da Conscientização e Prevenção ao Suicídio. O requerimento da deputada Teresa Britto para a construção de cinco passagens molhadas no município de Pau d’Arco também foi somente lido.Severo Eulálio (MDB) solicitou da Agespisa a construção de uma Estação de Tratamento de Água e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) instalação de torre de telefonia móvel e internet ambos no povoado Novo Nilo, município de União.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles