Plenário aprova criação de Ouvidoria da Alepi e mais dez proposições

Onze proposições foram aprovadas na Ordem do Dia da sessão plenária de hoje (2), incluindo dois Projetos de Resolução 02/2019 e 03/2019 da Mesa Diretora e das deputadas Flora Izabel (PT), Teresa Britto (PV), Janaína Marques (PTB) e Lucy (PP) que criam, respectivamente, a Ouvidoria Parlamentar da Assembleia Legislativa e o Prêmio Mulher de Destaque do Estado do Piauí, que será entregue anualmente no Dia Internacional da Mulher (8/03).Foram aprovados Projetos de Lei do deputado Themístocles Filho (MDB), presidente da Alepi, que reconhecem de utilidade pública a Associação dos Produtores e Criadores do Vale do Longá, a Associação Piauiense de Municípios (APPM) e a Fundação Escola do Gestor Público Municipal (PEGPM).

O deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) teve aprovado Projeto de Lei 09/2019 que reconhece de utilidade pública a Comunidade Kolping de Parnaíba.Os deputados Gessivaldo Isaías (PRB) e Georgiano Neto (PSD) tiveram aprovados os Projetos de Lei que tratam, respectivamente, sobre o reconhecimento de utilidade pública das Fundações Educacional Mandacaru e JES Futsal sediada em Teresina. O Projeto de Lei 05/2019 do Poder Executivo que denomina de Professor José Pires Gayoso de Almendra Freitas a unidade escolar tipo P3 localizada no Residencial Jacinta Andrade em Teresina foi aprovado na sessão desta manhã.

Dois Indicativos de Projetos de Lei dos deputados Zé Santana (MDB) e Teresa Britto, que tratam, respectivamente, da instituição da Política Estadual Integrada pela Primeira Infância e da instalação de ar condicionado nos estabelecimentos de saúde públicos e privados, também, foram aprovados pelos parlamentares.





J. Barros - Edição: Katya D'Angelles