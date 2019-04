Plenário aprova contratação na TV Antares e quatro Títulos de Cidadanias

O Plenário da Assembleia Legislativa votou e aprovou em 1ª e 2ª votação o Projeto de Lei nº 07/19 do Governo do Estado que assegura a prorrogação do prazo de contratação por tempo determinado dos prestadores de serviços da Fundação Antares. O Projeto segue agora para sanção do Governador Wellington Dias.

O Plenário ainda provou por 21 votos favoráveis os quatro Projetos de Decreto Legislativos que concedem títulos de cidadania piauiense.

O Primeiro, de autoria do deputado Wilson Brandão (Progressistas), concede o título o senhor Helbert Maciel. O segundo, do mesmo deputado, concede o título ao senhor Antônio Adala Carnib.

O terceiro título aprovado será concedido a senhora Ana Beatriz Martins dos Santos Seraine, de autoria do deputado Francisco Limma (PT). Já o quarto título vai para o senhor Sérgio Henrique Furtado Coelho, a pedido do deputado Henrique Pires (MDB).

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles