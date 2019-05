Piauienses passam fome depois do fechamento de fábrica de cimento

O fechamento de uma fábrica de cimento, localizada no município de Fronteiras, no Piauí, foi o tema da fala do deputado Warton Lacerda (PT) no plenário da Alepi, nesta quarta-feira, dia 22.

O fechamento de uma fábrica de cimento Itapissuma, no município de Fronteiras, no Sul do Piauí, foi o tema da fala do deputado Warton Lacerda (PT), primeiro orador na sessão desta quarta-feira (22). O empreendimento está fechado há dois anos.



“Eu não consigo entender como uma indústria do porte de uma fábrica de cimento daquela, com a matéria-prima naquela região, fecha. Como é que a gente não acompanha isso, não abraça a causa?”, questionou o parlamentar.



Warton Lacerda indagou sobre como as pessoas da região vão viver, já que o fechamento da fábrica destruiu toda a economia da região, prejudicando o comércio. Tem gente passando fome, lamentou.



“Eu convido os deputados para visitarmos o município de Fronteiras e ver de perto o que é um verdadeiro cemitério de caçambas, carretas, uma coisa muito triste. As pessoas estão sofrendo muito. Elas me procuram e me pergunto o que vamos fazer agora e, estou pedindo a ajuda de vocês”, comentou.



O parlamentar disse também que acerca de uma no e meio, ele esteve com o Governador Wellington Dias, quando na oportunidade ele pediu ao governador para ver o que era possível fazer pelo município de Fronteiras. Warton Lacerda questionou se é possível que grupos de foram possam fazer algum tipo de investimento naquela região, para trazer de volta a produção de cimento e melhorar a vida das pessoas, de imediato.



A fábrica foi inaugurada em 2002 e chegou a produzir cerca de sessenta mil sacos de cimento por dia, empregando direta e indiretamente, aproximadamente mil pessoas.



Aparte



O deputado Franzé Silva (PT) falou da importância de os parlamentares passarem a discutir também os grandes temas de interesse da população, como o fechamento da fábrica em Fronteiras, "um grande tema, que precisa ser discutido". Segundo ele, o cimento gera uma cadeia de riqueza muito grande, com geração de renda e de emprego.



“Inclusive, podemos apontar caminhos, para que o Governo do Estado possa encontrar soluções. Tenho sido contactado por algumas pessoas que têm interesse de ter a concessão da exploração das minas daquela região”, informou o parlamentar.

Franzé sugeriu ao deputado Warton Lacerda que seja realizada uma audiência pública, com a presença do Governo do Estado, secretarias de Desenvolvimento e da Fazenda, representantes da empresa Itapissuma e do setor produtivo, além dos empregados e da população para tentar buscar alternativas para que restabeleça aquela cadeia produtiva.



O deputado Warton Lacerda aceitou a sugestão do deputado Franzé e acrescentou que irá buscar informações junto as autoridades da região, para que elas levem para a audiência pública. "O que foi a região antes e depois da fábrica", para com isso sensibilizar o governador Welllington Dias para a causa.



Esportes



O parlamentar falou ainda sobre a sua proposição, da realização de uma audiência pública para discutir o esporte no Piauí, numa visão geral. O deputado disse que trabalha com esporte há quase dez anos e gostaria de saber sobre o funcionamento do projeto.



Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno