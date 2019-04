Piauí tem 60 projetos estruturantes a serem apresentados à União

A Assembleia Legislativa aprovou hoje (10) um requerimento do deputado Henrique Pires (MDB) pedindo o encaminhamento de solicitação ao presidente da Comissão Mista do Orçamento Federal, senador Marcelo Castro (MDB-PI), e ao relator da mesma Comissão, deputado federal Domingos Neto (PSD-CE), pedindo recursos para obras estruturantes no Piauí, dentre elas as barragens de Castelo e de Cocal, além da BR 222.

“Essa é uma oportunidade única. Nós temos um piauiense na presidência da Comissão Mista do Orçamento e, ao mesmo tempo, temos um banco de 60 projetos estruturantes feitos na época em presidíamos a Funasa. Além disso, o nosso presidente Themístocles Filho é amigo pessoal do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Domingos Filho (PSD). Temos que aproveitar essa conjuntura para mudar o nosso Estado”, disse o deputado.

ACORDO – Henrique Pires informou também que o secretário de Governo, Osmar Júnior, teve uma reunião na manhã de hoje com representantes de alunos e professores da Uespi, quando ficou acertado que serão contratados novos professores.

“Ficou acertado também que será formada uma comissão para estudar o plano de autonomia administrativa e financeira da Uespi. É importante que a nossa Assembleia participe dessa comissão, pois as demandas de alunos e professores sempre tem sido apresentadas aos deputados. Tenho orgulho da Uespi porque nessa instituição onde fiz o meu curso de Direito”, frisou.

TAXA AMBIENTAL – Henrique Pires ainda pediu informações sobre o projeto que institui a taxa de controle e fiscalização ambiental do Piauí do cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais.

Ele quer saber se a matéria está pronta para ser votada e foi informado pelo deputado Fábio Novo (PT) que a matéria já passou pelas comissões necessárias, devendo ser levada ao plenário.

O deputado cobrou ainda mais eficácia dos órgãos estaduais e federais sobre a presença de animais nas estradas piauienses, no que Themístocles Filho sugeriu que ele apresente emendas que possam melhorar a legislação já existente, pois a prestação deste tipo de serviço demanda recursos.

Durvalino Leal

