Parnaíba recebe mutirão de cirurgia pediátrica neste final de semana

Na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Piauí, nesta quarta-feira (4), o deputado estadual Dr. Hélio Oliveira (PR) comunicou que o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) do município de Parnaíba será contemplado com o Mutirão de Cirurgias Eletivas Pediátricas, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde, neste final de semana.

A articulação para o mutirão, que atenderá crianças na fila de espera por uma cirurgia, através do Sistema Único de Saúde (SUS), foi discutida nesta manhã, durante reunião na Sesapi, com o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto; o deputado Dr. Hélio Oliveira e a diretora do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, Adrizia Fontenele.

“Hoje finalizamos as estratégias que serão desenvolvidas no final de semana para atender pacientes do HEDA durante o mutirão de cirurgias pediátricas. O Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, trabalha com o objetivo de diminuir esses procedimentos cirúrgicos pelo SUS, que tem sido bastante demorado e doloroso para quem mais precisa no momento”, diz o deputado estadual Dr. Hélio Oliveira.

Para o parlamentar, “essa política de mutirões no sentido de zerar a fila de espera, como acontece também com os mutirões de catarata, e agora na área infantil, será importante para atender aos anseios e necessidades da população parnaibana”, completa.

O Mutirão de Cirurgias Pediátricas já atendeu mais de 700 crianças em todo o Piauí. De acordo com o secretário de Saúde, Florentino Neto, até o final desta semana, mais de 200 crianças serão atendidas nos hospitais de Parnaíba, Floriano, São João do Piauí, Luzilândia, Campo Maior e Bom Jesus.





Asscom Parlamentar - Edição: Caio Bruno