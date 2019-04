Parlamentares pedem mais ações de combate à peste suína

O deputado Francisco Limma (PT) disse que a Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Piauí (Adapi) está tomando todas as medidas para combater a peste suína detectada em Lagoa do Piauí. Ele informou que depois de confirmados os casos em laboratório foi feita vista técnica aos criadores, sacrificados os animais e isolou a área, onde os animais são criados em larga escala.

Ele disse que a transmissão ocorre por contato direto entre os animais e os casos só ocorrem em porcos e javalis. “Não é preciso a população ficar alarmada, pois a doença não atinge os humanos. As propriedades vizinhas já foram visitadas, estão sendo tomados cuidados no transporte e todos os animais que adoecerem serão sacrificados”, informou. Ele disse ainda que a Adapi precisa de um plano de cargos e salários e de mais estrutura.

O deputado João Madison (MDB) também cobrou uma melhor estrutura para a Adapi, como mais veículos e pagamento de diárias. Ele disse que os produtores de milho e soja também são prejudicados porque os compradores não querem adquiri-los alegando a existência da peste. “Sabemos que não podemos brincar de combate à peste. É preciso sacrificar os porcos em um raio de 30 quilômetros a partir do local do foco”, afirmou.

Durvalino Leal - Edição: Katya D’Angelles

