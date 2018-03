Pacientes renais crônicos estão há 5 meses sem receber auxílio

Os portadores de deficiência renal crônica no estado do Piauí estão há cinco meses sem receber o benefício do TFD (Tratamento Fora de Domicílio) por parte do Governo do Estado. O recurso é destinado a pacientes que precisam de auxílio-locomoção para sair de sua cidade natal e realizar tratamentos de saúde em cidades com recursos hospitalares adequados para a doença. O deputado estadual Luciano Nunes (PSDB) apresentou requerimento hoje na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) cobrando a regularização desse pagamento.

“A falta desse auxílio causa problemas sérios, pois gera risco de vida a esses pacientes que necessitam desse tratamento. Apresentamos hoje requerimento na Assembleia Legislativa do Piauí fazendo um apelo ao secretário estadual de Saúde, Florentino Neto, e ao secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, para que esse pagamento seja regularizado, pois temos mais de 2 mil pacientes renais crônicos no Estado. O governo precisa priorizar os serviços de saúde, pois estamos tratando de vidas. Não é admissível esse tipo de atraso por parte do Governo do Estado”, disse Luciano Nunes.

O parlamentar ressalta que o atraso no recebimento do benefício vem deixando muitos pacientes do estado sem possibilidades de dar continuidade do tratamento em Teresina -- o que compromete a sua própria sobrevivência. “É injustificável esse atraso de pagamento desde outubro de 2017. E é uma situação de estrangulamento, o governo tem onde cortar, é uma questão de prioridade, priorizar vidas de pessoas que estão sofrendo e que dependem desse tratamento para sobreviver”, afirmou.





Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles