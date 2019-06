Pablo Santos visita Hospital Getúlio Vagas para otimizar atendimentos

O presidente da Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), Pablo Santos, visitou na manhã de quinta-feira (20), o Hospital Getúlio Vargas (HGV) para acompanhar mutirão e verificar demandas da casa.



Pablo Santos percorreu vários setores, conversou com profissionais e falou das ações que vêm sendo implementadas, como modernização dosequipamentos e otimização da estrutura física visando a melhoria dos processos de trabalho e atendimento.



O presidente fez questão de visitar o Serviço de Hemodinâmica, que realizou quatro procedimentos na quinta, sendo três embolizações de aneurisma cerebral e uma angiografia, e o Centro Cirúrgico, onde aconteceu um mutirão nas especialidades de ortopedia, cirurgia geral e plástica reparadora, beneficiando 23 pacientes.



"É importante que mesmo no feriado, esses procedimentos aconteçam. São ações que agilizam o atendimento de muitos pacientes e os resultados são muito positivos. Quero agradecer o empenho e a dedicação de todos os profissionais do HGV pelo trabalho realizado", ressaltou.

O presidente também conferiu algumas obras que estão em andamento no hospital, como a obra de reforma e ampliação da Unidade de Processamento de Roupas (UPR).



Durante a visita, Santos foi acompanhado pelo diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque, diretor técnico Fábio Marcos e diretor administrativo Fernando Danda.



Solinan Barbosa (HGV) - Edição: Katya D'Angeles