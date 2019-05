Pablo Santos visita Hospital de Picos e diz que tem cobrado andamento das obras paradas

O presidente da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), deputado estadual licenciado Pablo Santos (MDB), visitou, na manhã desta sexta-feira, 31, o Hospital Regional Justino Luz de Picos (HRJL), juntamente com o secretário de Saúde do Piauí, Florentino Neto. Em entrevista ele afirmou que tem cobrado do governador Wellington Dias (PT) o andamento das obras de reforma e ampliação da casa de saúde, que estão paralisadas, em especial o pronto-socorro.

Indagado se a sua vinda a Picos foi uma reação a visita da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Piauí, presidida pela deputada estadual Teresa Britto (PV), que esteve em Picos na segunda-feira, 27, e constatou inúmeros problemas no hospital, Pablo Santos respondeu que não há relação. Como reassumiu a presidência da Fepiserh há 10 dias, ele declarou que tem buscado o andamento das obras que estão paralisadas.

“Viemos juntos com o secretário Florentino para que o hospital possa funcionar com mais qualidade, além de outros aspectos que vem atrapalhando o hospital que é a questão dos atrasos, que até a próxima semana conseguimos junto a Secretaria de Fazenda o pagamento da competência de março, em menos de dez dias já conseguimos dois meses de pagamentos para o quadro de funcionários do hospital”, declarou.

Pablo Santos explicou que as funções da Fepiserh foram reduzidas, pois questões como reforma e ampliação dos hospitais são competência da Secretaria Estadual de Saúde. “Daí a vinda do secretário ao hospital para retomar essas obras”, comentou. Atualmente a fundação está responsável pela administração de apenas dois hospitais no Piauí, o Getúlio Vargas, em Teresina, e o Justino Luz em Picos.

Quanto as declarações da deputada estadual Teresa Britto que comparou o HRJL a uma “estrebaria”, Pablo Santos disse ser amigo da parlamentar. Ele acredita que o pronunciamento da deputada aconteceu no “calor da emoção” ao ver o pronto socorro desativado. “E essas vindas dela aos hospitais do estado é uma cobrança para o governador para que possamos fazer um trabalho melhor”, declarou.

Pablo Santos, Florentino Neto e a diretora do HRJL, médica Patrícia Santos, se reuniram nas dependências do hospital. Uma servidora informou a imprensa que não poderíamos acompanhar a visita. Ela alegou estar recebendo ordens da gerencia da instituição.

Ascom - Edição: Katya D'Angelles