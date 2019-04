Pablo Santos solicita obras para Colônia do Piauí

O deputado estadual Pablo Santos (MDB) solicitou ao Governo do Estado melhorias para o município de Colônia do Piauí, a 338 km de Teresina. Dentre os requerimentos que o deputado teve aprovado está o de construção de uma quadra poliesportiva para o Ginásio Estadual Dr. José Gusmão, para atender aos jovens, visto que, a escola todos os anos é referência da 8°GRE, na modalidade futsal.

Pablo Santos, solicita ainda a pavimentação asfáltica nas ruas município, e a aquisição de tratores e patrulhas mecanizadas para atender as necessidades da população de Colônia do Piauí. Os ofícios já foram registrados na secretaria e aguardam o aval do Governo do Estado.

“As obras solicitadas vão transformar, por exemplo, a mobilidade urbana dos moradores daquela região, auxiliando em seus trajetos para casa, escola, trabalho e lazer. Além disso, a construção da quadra poliesportiva é um importante incentivo para que crianças e jovens, não abandonem a escola, beneficiando seu desempenho como aluno e sua formação como cidadão”, comenta o deputado.

O parlamentar afirmou também, que o pedido pelas máquinas, é um antigo desejo da Associação de Moradores de Colônia do Piauí, por isso pede uma atenção especial do governador Wellington Dias. “Devemos ajudar o desenvolvimento deste importante município, fortalecendo o potencial econômico e social daquela região”, afirmou.

Ascom Parlamentar – Edição: Katya D’Angelles

