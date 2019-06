Pablo Santos participa da entrega de pavimentação na comunidade Tranqueira

No último domingo (9), o deputado estadual Pablo Santos (MDB), esteve na comunidade Tranqueira, no município de Palmeirais, para a entrega de obra de pavimentação poliédrica no município. Foram aproximadamente 7500m2 de calçamento que irá beneficiar a população da região.

Durante a inauguração, o deputado agradeceu ao governador Wellington Dias (PT) por ter possibilitado a realização da obra para a comunidade melhorando a qualidade de vida de quem reside naquele local.

“Estamos trabalhando para garantir melhorias efetivas referente a mobilidade urbana dos municípios piauienses. A comunidade Tranqueira vem crescendo, por isso precisamos olhar com atenção para essa região, trazendo mais infraestrutura, saúde, educação e trabalho. Fico contente em participar desse momento. Meu compromisso é continuar trabalhando com muito afinco para que outras obras como esta sejam concretizadas”, afirmou o parlamentar.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles