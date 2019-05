Pablo Santos destaca a importância do debate sobre a regulação de leitos

O presidente da Fundação Hospitalar, deputado Pablo Santos (MDB), participou na manhã de quarta-feira (22), na Assembleia Legislativa, de audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Saúde, sob a presidência da deputada Teresa Britto (PV), para debater a regulação de leitos hospitalares na Central do SUS do Estado e do Município de Teresina.



Durante a audiência, Pablo Santos disse que “tratar da regulação de pacientes, da grande demanda para alta complexidade e de soluções para melhorar o funcionamento da rede é de extrema importância para melhorar a qualidade da saúde no estado do Piauí. Além disso, para que as medidas que vem sendo tomadas de fato funcionem, é preciso que se tenha uma única regulação (Estado e município), traçando perfis e pensando em primeiro lugar naqueles que procuram a rede Sus”, declarou o deputado.



Da audiência participaram além do deputado Pablo Santos, o secretário de saúde, Florentino Neto; os deputados Francisco Limma e Franzé Silva (PT); diretores dos hospitais e dirigentes dos setores de regulação de leitos do Estado e de Teresina, além de pacientes do sistema.

Ascom parlamentar - Edição: Caio Bruno