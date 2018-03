Orestes Fratus recebe título de cidadão piauiense na Alepi

Natural de Bergamo, na Itália, o presidente da Associação dos Amigos do Padre Pedro Balzi, Orestes Fratus, recebeu hoje(7), em sessão solene na Assembleia Legislativa, o título de cidadão piauiense concedido através de Projeto de Decreto Legislativo apresentado pelo deputado Henrique Rebelo(PT). Amigos do homenageado vieram da Itália e de outros Estados do Brasil e lotaram o plenário da Assembleia, juntamente com moradores da Fazenda da Paz.

Ao abrir a sessão solene, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), convidou para a mesa de honra, além de homenageado, os presidentes da Fazenda da Paz, Célio Luis Barbosa, e da Associação Nossa Senhora da Paz, Antônia Rodrigues do Nascimento Barros, e o padre Toinho Barbosa, pároco da Igreja da Vila da Paz.

Após a execução do Hino do Piauí, o deputado Henrique Rebelo saudou Orestes Fratus, afirmando que ele tem relevantes serviços prestados ao Piauí através da Associação dos Amigos do Padre Pedro Balzi, que foi criada em Bergamo com o objetivo de contribuir com a obra educacional e social realizada pelo sacerdote em benefício dos moradores da Vila da Paz, localizada na zona Sul de Teresina.

Henrique Rebelo, que também falou em italiano durante o seu discurso, afirmou que o padre Pedro balzi foi um ítalo-suiço que na década de 1980 chegou a Teresina e iniciou um grande trabalho na Vila da Paz, mudando a situação de miséria em que viviam os seus moradores, tendo criado a Associação Nossa Senhora da Paz.

Segundo o parlamentar petista, mais de três mil crianças são atendidas pela entidade que presta assistência a milhares de famílias através do Programa Esperança. “Esta honraria demonstra a gratidão e o reconhecimento dos piauienses a Orestes Fratus, aos bergamenses e a todos os que fazem a Associação Nossa Senhora da Paz”, declarou ele.

A presidente da Associação Nossa Senhora da Paz, Antônia Rodrigues, disse que a homenagem prestada a Orestes Pratus era merecida, mas ressaltou que a sua amizade com os piauienses foi resultado do grande trabalho realizado pelo padre Pedro Balzi na Vila da Paz. Ele assinalou que “é por causa do padre Pedro Balzi que estamos todos aqui e ele continua presente em nossos corações”.

Ao falar em seguida, Orestes Pratus agradeceu a homenagem prestada pela Assembleia Legislativa, manifestando sua gratidão ao amigo, deputado Henrique Rebelo. Ele dedicou o título a todos os italianos que contribuem com a obra do padre Pedro Balzi em Teresina e disse que todos os anos vêm à capital do Piauí por causa da obra implantada pelo sacerdote na Vila da Paz. A sessão solene foi encerrada com a realização de um coquetel no Salão Nobre Deputada Francisca Trindade, onde o homenageado recebeu os cumprimentos.

J. Barros – Edição: Katya D’Angelles