Oposição se surpreende com veto ao aumento para servidores

O deputado Robert Rios (DEM) se surpreendeu hoje (6) com o veto proposto pelo governador Wellington Dias ao projeto de lei que autorizava aumento salarial para várias categorias de servidores.

De acordo com Robert Rios, o projeto de lei propondo o aumento salarial tinha sido enviado à Casa, pelo próprio governador , que retrocedeu ao aumento. “O reajuste é quase insignificante e repõem apenas a inflação do período. Acho que isso é uma traição e agressão ao servidor público”, observou.

O parlamentar fez um apelo aos deputados da Casa, para derrubarem o veto do governador. Ele enfatizou que o veto não pode persistir, porque é uma covardia do governo, que envia um projeto para a Alepi e depois manda vetar o projeto.

“Não tem nada que impeça o reajuste. Se fosse um aumento de salário de vencimentos, estava certo, mas apenas um reajuste, o que não é proibido no período eleitoral. O governador está se aproveitando desse período, para trair e enfiar a faca nas costas dos servidores. Faço um apelo aos deputados, para derrubarem o veto do governador”, finalizou.

O deputado Marden Menezes (PSDB) se manifestou em relação ao que disse o deputado Robert Rios e disse ser incompreensível essa situação, em que o governador manda para a Casa, matéria dando parcos e insignificantes reajustes, para categoria de servidores, já combalidas, sofridas, e o mesmo governador veta o projeto.

“Devemos lembrar que as categorias fizeram manifestações nesta Casa, ansiosas e preocupadas, lutando pelos seus direitos. As oposições votam favorável à matéria, oriunda do Palácio de Karnak, dentro de um entendimento, confiando que mesmo sendo tímido, o reajuste iria sair”, lembrou o parlamentar, que conclamou as oposições da Casa, para derrubar o veto do governador.

O doutor Pessoa (Solidariedade) também se pronunciou em relação ao fato e disse entender que já é difícil, nesse momento, serem votadas matérias como essa, e não entende o moto pelo qual o governador vetou o projeto. Ele disse ainda que o aumento deveria ter sido significativo e não tão irrisório, como foi e lamentou o veto. Lindalva Miranda

O líder da oposição, deputado Robert Rios (DEM), disse ter ficado surpreso com o veto proposto pelo governador Wellington Dias ao projeto de lei que autorizava aumento salarial para várias categorias de servidores. Os vetos acabaram derrubados.



Segundo Robert Rios, o projeto de lei propondo o aumento salarial tinha sido enviado pelo próprio governador, que retrocedeu ao aumento, que mesmo irrisório é um ganho para os servidores. “O reajuste é quase insignificante e repõem apenas a inflação do período. Acho que isso é uma traição e agressão ao servidor público”, observou.



O parlamentar fez um apelo aos deputados da Casa, para que derrubassem o veto, porque era uma covardia do governo, que envia o projeto para a Alepi e depois manda vetar.



“Não tem nada na legislação que impeça o reajuste. Se fosse um aumento de salário de vencimentos, estava certo, mas trata-se apenas de um reajuste, o que não é proibido no período eleitoral. O governador está se aproveitando esse período para trair e enfiar a faca nas costas dos servidores. Faço um apelo aos deputados da oposição para derrubarem o veto do governador”, orientou o líder.



O deputado Marden Menezes (PSDB) também se manifestou em relação ao que disse o deputado Robert Rios, considerando incompreensível a situação, quando um governador envia para a Assembleia uma matéria dando um reajuste insignificante para várias categoria de servidores, já combalidas, sofridas, e o mesmo governador veta esses projetos.



“Devemos lembrar que as categorias fizeram manifestações nesta Casa, ansiosas e preocupadas, lutando pelos seus direitos. As oposições votam favorável à matéria, oriunda do Palácio de Karnak, dentro de um entendimento, confiando que mesmo sendo tímido, o reajuste iria sair”, lembrou o parlamentar tucano, conclamando a oposição a derrubar o veto.



O deputado Dr. Pessoa (Solidariedade) também se pronunciou e disse entender que já é difícil, nesse momento, serem votadas matérias como essa e que não entende o motivo pelo qual o governador vetou a proposta. Pessoa disse ainda que o aumento deveria ter sido significativo e não tão irrisório como foi.



Por Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel