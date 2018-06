Oposição reage à anulação da derrubada de vetos em reunião da Mesa

A indignação dos deputados de oposição marcou a sessão plenária desta quarta-feira (20), desde os pequenos avisos aos pronunciamentos na tribuna onde protestaram contra a manobra da base governista para manter o veto do governador Wellington Dias ao projeto que concedia reajuste salarial de 6, 81% para os servidores da Educação.

O deputado Robert Rios (DEM) disse se sentir traído e mutilado na reunião da Mesa Diretora que anulou a votação da derrubada do veto. Rios explicou que quando se derruba um veto, por maioria de voto, é encerrado o processo legislativo, restando apenas a oficialização do ato, com a assinatura e a publicação da decisão pela Mesa Diretoria da Assembleia.

“A Mesa não quer publicar o ato administrativo porque todos os deputados que assinarem a publicação correm o risco de ficarem inelegíveis. Resultado: a Mesa resolve anular a votação. E anulando a votação, anula a derrubada do veto para que o governador mande para esta Casa um outro projeto, dessa vez não mais com o percentual de aumento de 6,81%, mas de 2.95%, prejudicando os professores”, previu Robert Rios.



A situação, avalia, é inaceitável e os professores não irão se conformar com o aumento de “mixaria”. “Estamos diante da maior imoralidade e da maior indecência da história desse parlamento. Isso é pior do que o golpe do Temer”, avaliou.

O deputado Luciano Nunes (PSDB) participou da reunião da Mesa Diretora, quando se manifestou contrário à anulação da votação que derrubou o veto de Wellington Dias por considerar o ato inconstitucional. Luciano advertiu que a decisão pode gerar uma insegurança jurídica seríssima.

“Anular a votação de um veto significa anular a votação de todos dos vetos, de 2013 para cá. Que fique bem claro para toda a Casa, do perigo, do risco que se está correndo. Até onde eu participei da reunião, essa questão já estava ultrapassada. Se foi deliberada depois que eu sai da reunião, foi um gesto de deslealdade, quando a questão já não estava mais em pauta”, observou, ressaltando que nunca a Casa anulou votação já aprovada em plenário.

“Essa Casa aqui já se subjugou demais, já se humilhou demais, para os caprichos desse governo. Eu queria reiterar as palavras do deputado Luciano Nunes. Não quero acreditar que essa Casa, pela maioria governista que tem, possa rasgar o nosso regimento e passe a desrespeitar a Constituição Estadua, criando uma figura que não existe na Legislação para atender ao Palácio de Karnak”, emendou o deputado Marden Menezes (PSDB)

Se é para atender ao Executivo, sugeriu, não há necessidade de existir o Legislativo. E questionou a independência dos poderes. Marden finalizou os dois minutos dizendo que não consegue compreender porque o governo não quer a audiência pública para que os professores possam ser ouvidos.

O deputado Gustavo Neiva (PSB) também se manifestou contra a anulação de “um ato jurídico perfeito” aprovado pela Assembleia só porque o governador não quer. Neiva lembrou que existem a Procuradoria Geral do Estado e outros meios jurídicos para resolver a questão. “O jogo do governo era esse. Ele não cumpriu o que era para ser cumprindo em janeiro, jogou para maio, mas sabíamos que isso era apenas um jogo de empurra e que ele não iria cumprir esse acordo, feito no Tribunal de Justiça. Nós não podemos mais ficar à mercê do governador, de desmanchar o que já está feito, sem nenhuma explicação convincente”, reclamou Gustavo Neiva, propondo a Robert Rios, que elabore um documento para fechar o parlamento, que, segundo ele, não tem serventia nenhuma.

O deputado Dr. Pessoa (Solidariedade) entendeu que não se pode chegar ao fechamento da Assembleia Legislativa, mas que não queria acreditar na anulação da derrubada do veto. Pessoa questionou para que serve o parlamento, que aprova uma coisa hoje e amanhã vota diferente. “Eu quero ser solidário. Se esse veto for votado eu sairei da sessão e não compartilho”.

O deputado Rubem Martins (PSB) também se solidarizou com os professores e reforçou a necessidade da categoria reforçar as manifestações em todo o Piauí, com total apoio da oposição. “Não é justo o que o governador Wellington Dias está fazendo com uma classe tão laboriosa, com os professores. Esta mesma classe que deu apoio indistinto ao governador. Portanto, contem conosco, estamos aqui na trincheira da oposição e vamos mobilizar muito mais, para sensibilizar esse governo”, prometeu.

Por Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel