Oposição integrará comissão que pedirá liberação de empréstimo à CEF

A bancada de oposição na Assembleia Legislativa participará da comissão de parlamentares estaduais que irá a Brasília amanhã(17) para pedir ao presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Nelson Antônio de Souza, que é piauiense, a liberação dos recursos dos empréstimos contraídos pelo Governo do Estado junto aquela instituição financeira.

O deputado Rubem Martins (PSB) participará da comissão depois que o deputado Robert Rios (DEM), líder da oposição, solicitou ao presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho (MDB), apoio para a viagem dos parlamentares da oposição a Brasília. A reivindicação de Robert Rios foi apresentada durante o espaço dos pequenos avisos da sessão plenária de hoje(16) e atendida pelo presidente Themístocles Filho.

O líder oposicionista disse que sua bancada nunca foi contra a liberação dos recursos do empréstimo. “O que nós queremos é que os recursos sejam aplicados corretamente e não desviados com outros objetivos”, declarou ele. Rubem Martins, também, afirmou que a oposição é a favor do empréstimo, mas defende que o Tribunal de Contas fiscalize a aplicação dos recursos.

O deputado Fábio Novo (PT), autor do requerimento para a viagem a Brasília, disse que convidou parlamentares de todos os partidos para integrar a comissão que falará com o presidente da CEF, o que foi confirmado pelo deputado José Lavor Nery, o Nerinho (PTB). O deputado Dr. Pessoa (SD) declarou que é a favor do empréstimo desde que haja total clareza na liberação dos recursos. Além de Rubem Martins e de Fábio Novo, deverão integrar a comissão que irá a Brasília os deputados Georgiano Neto (PSD), Liziê Coelho (MDB) e Hélio Isaias (PTB).

J. Barros - Edição: Caio Bruno

