Oposição insiste na redução do ICMS da gasolina de 31% para 17%

O deputado Rubem Martins (PSB) voltou a apelar para a sensibilidade do governador Wellington Dias em reduzir a alíquota do ICMS da gasolina cobrada no Piauí, dos atuais 31% para 17%, conforme solicitou no indicativo de projeto de lei em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. Martins salientou que o ICMS aumenta o valor do litro de gasolina em R$ 1,50, sacrificando o consumidor.





No mesmo pronunciamento, o deputado também lamentou o atraso no pagamento do transporte escolar, o que vem prejudicando seriamente os alunos em diversos municípios. Ele disse esperar que o secretário de Educação explique na Assembleia o motivo do atraso no pagamento do transporte escolar.



Em aparte, o deputado Robert Rios (DEM) lembrou o atraso, pelo Governo do Estado, no repasse dos recursos do co-financiamento da saúde pública nos municípios, esperando que o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, possa explicar as razões do atraso aendendo à convocação aprovada hoje pela Assembleia Legislativa.



Robert Rios criticou o destaque que a mídia governista deu para pesquisa que aponta o Piauí como o terceiro estado menos violento do país, pois existem outros dados que apontam o Piauí como o 6º onde a violência mais aumentou. Rios lembrou a estatística em que o Piauí tinha 12 homicídios para cada grupo de 100 mil pessoas, em 2005. Em 2016, esse número subiu para 28 mortes para cada 100 mil.



O deputado democrata concluiu o aparte anunciando que na próxima semana levará para a tribuna dados estarrecedores sobre uma empresa que assinou com o Piauí a PPP para implantar serviço de internet (Piauí Conectado). O deputado disse que já tem dados que apontam a referida empresa como uma organização criminosa que já estava se preparando para adquirir as terras que o governo queria vender e a CCJ derrubou o projeto.



Também em aparte o deputado Dr. Pessoa (SD) se congratulou o colega, principalmente pelo seu parecer que derrotou o projeto do governo, de alienar 600 mil hectares de terras. Rubem Martins concluiu seu pronunciamento repetindo o apelo para que o governador reduza o valor do ICMS dos combustíveis.

O deputado Rubem Martins concluiu seu pronunciamento criticando a privatização que o governo fez da Rodoviária de Teresina, que resultou em aumento na taxa de embarque, de R$ 1 para 4,20 reais. Ele disse que a Nova Ceasa também não é aquilo que o governo vem apregoando.



Por Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel