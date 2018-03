Oposição e situação querem informações sobre gastos do Governo

A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão de hoje(26), requerimentos apresentados pelos deputados João de Deus(PT), líder do Governo, e Robert Rios(PDT), líder do bloco PDT/PSDB, pedindo informações ao Gabinete Militar do Governo do Estado sobre despesas realizadas com a compra de alimentos e passagens aereas durante as administrações do ex-governador Wilson Martins e do atual governador Wellington Dias.





João de Deus requereu ao Gabinete Militar o levantamento mensal das despesas realizadas durante os anos de 2013 a 2017, enquanto Robert Rios solicitou informações sobre a quantidade e detalhamento dos gastos com passagens nos últimos 90 dias, incluindo os itens adquiridos, os nomes dos beneficiários e os valores das compras.





ESTRADAS – Também, foram aprovados na sessão desta manhã requerimentos apresentados pelos deputados Júlio Arcoverde(PP) e B. Sá (PP) pedindo, respectivamente, ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI) a recuperação das rodovias PI-115, que liga Campo Maior a Castelo do Piauí, e PI-236 no trecho próximo à localidade Briona, em Oeiras.





Ainda no pequeno expediente, foi lido ofício da direção regional da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba) no Piauí informando a assinatura de convênio com a Secretaria Estadual de Transportes (setrans) no valor de R$ 2,2 milhões para a pavimentação de ruas de municípios piauienses.

Por J. Barros - Edição: Caio Bruno