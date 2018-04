Oposição denuncia total descaso do governo com a Adapi

O deputado Rubem Martins (PSB) cobrou ações do governo em favor da agropecuária, ao discursar sobre audiência pública realizada minutos antes, em que foi debatido o problema da vacinação contra a febre aftosa e a situação do Piauí, atualmente o “lanterna”, com apenas 73%

O deputado Rubem Martins (PSB) cobrou ações do governo em favor da agropecuária, ao discursar sobre audiência pública realizada momentos antes, em que foi debatido o problema da vacinação contra a febre aftosa e a situação do Piauí, atualmente o “lanterna”, com apenas 73% de cobertura vacinal, quando já alcançou 98%.

O deputado requereu a audiência depois de constatar, em diversas visitas ao interior, que a Agência de Defesa Agropecuária (Adapi) nos municípios está sem qualquer estrutura para combater a aftosa.



Rubem Martins disse que já chegou a doar resmas de papel para escritórios da Adapi no interior, quando é sabido que há outras carências, como falta de computadores e de viaturas. Para o orador, há um retrocesso do Piauí no combate à febre aftosa, o que representa um desastre para os criadores. O deputado lembrou que um bezerro no município de Corrente já chegoua valer R$ 600 reais e hoje não vale mais que R$ 200 reais.



O deputado Edson Ferreira (PSD) disse em aparte que a luta do Piauí para sair do risco desconhecido na agropecuária durou 20 anos, e que no governo Wilson Martins os resultados foram positivos.

Ferreira afirmou que a falta de valorização dos servidores da Adapi é a causa dosresultados negativos nas últimas pesquisas.

Também em aparte, o deputado Marden Menezes (PSDB) afirmou que a situação do Piauí é ruim em vários setores, como na educação. O deputado criticou o excesso de secretarias - são 69 órgãos - e a preocupação do governo em se perpetuar no cargo.



Outro aparteante foi o deputado Gustavo Neiva (PSB), que criticou a falta de estradas para o escoamento da grande produção agrícola deste ano, destacando que na agropecuária não pode haver eficiência na vacinação, quando se sabe que a Adapi tem o terceiro pior índice salarial do país.



O deputado Luciano Nunes (PSDB) foi o último a pedir aparte, para criticar o governo pela falta de apoio à Adapi e também pelo descaso em outros setores, como a Segurança e a Saúde.



O deputado Rubem Martins concluiu o pronunciamento dizendo esperar que o governo trate de dar maior atenção ao setor agropecuário, nestefinal de mandato, bem como a órgãos como o Detran, que está deixando de expedir os documentos de quem emplacou seus veículos, por força deparalisação dos funcionários.



Texto: Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel