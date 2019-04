Oposição denuncia atraso de pagamentos em programa de Educação

O deputado Gustavo Neiva (PSB), líder da oposição, repercutiu matéria divulgada numa TV local que denunciou o atraso no pagamento de professores do Programa Universidade Aberta. Segundo o parlamentar, o projeto era uma promessa de campanha do Governador do Estado.

“A última aula da Universidade Aberta do Piauí foi no dia 10 de janeiro por falta de pagamento de professores, tutores e coordenadores. Que valorização da Educação é essa que o Governo tanto prega? Nós só temos a lastimar a precariedade da educação no Estado”, disse o deputado que ainda citou a falta de transporte escolar para os alunos do ensino médio e a greve dos servidores e professores da Uespi.

Líder do Governo fala sobre fim da greve

Em resposta, o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Limma (PT) anunciou o fim da greve da UESPI depois de um acordo com o Governo do Estado e disse que as aulas da Universidade Aberta estavam paralisadas em virtude da greve.

“Praticamente toda a pauta da greve foi atendida algumas a curto prazo como a questão do reenquadramento das promoções previstas, outras a médio prazo como é o caso da autonomia da UESPI, onde foi constituído um grupo de trabalho para preparar o projeto de transição”, disse Limma. O comitê gestor da Uespi determinou que será apresentado na semana que vem o calendário de retomada de aulas da Universidade incluindo a Universidade Aberta.

Estado de calamidade – o líder do Governo também disse que o governador decretou ontem Estado de calamidade sanitária no município de Lagoa do Piauí em ocorrência da Peste Suína. Segundo ele, as medidas para a contenção da doença viral já estão sendo tomadas.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles